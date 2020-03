NBA sospesa per il Coronavirus, Devin Booker lo scopre in live mentre gioca a COD Warzone

Nella notte la National Basketball Association ha annunciato la fine della stagione NBA dopo che un giocatore della lega (Rudy Gobert degli Utah Jazz) è stato trovato positivo al Coronavirus. Il cestista Devin Booker lo scopre in diretta su Twitch.

Devin Booker (in forza ai Phoenix Suns) stava giocando a Call of Duty Warzone quando ha ricevuto un messaggio sul suo smartphone, il giocatore ha letto la notizia in diretta e la sua reazione è ben evidenziata nel video che potete trovare qui sotto. La reazione di Booker è stata comunque composta pur essendo evidentemente dispiaciuto, l'atleta ha cercato inoltre di spiegare ai suoi follower cosa stesse accadendo prima che la notizia diventasse di dominio pubblico.

A causa dell'emergenza Coronavirus anche l'E3 2020 è stato cancellato così come altri eventi di rilevanza mondiale, anche il mondo dello sport è in subbuglio, la stagione NBA è ufficialmente terminata e altre federazioni stanno prendendo simili decisioni (pensiamo alla F1 e alla Formula E) per cercare di contenere l'emergenza.

Una situazione piuttosto delicata e in continua evoluzione, vi ricordiamo che su Everyeye.it trovate una guida alla pulizia di console, joypad e accessori, vi consigliamo di mantenere sempre puliti i vostri dispositivi per ridurre al minimo ogni eventuale rischio di contagio.