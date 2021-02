NCAA Football riportato in vita da EA Sports: il football universitario torna su next-gen

Coin una mossa a sorpresa, EA Sports ha annunciato di aver riesumato dalla tomba NCAA Football, la serie dedicata al Football universitario che mancava dalle scene da NCAA Football 14, che arrivò sul mercato nel 2013 con Denard Robinson in copertina.

EA Sports è stata avara di dettagli, limitandosi a stuzzicare tutti i fan con la frase "Per coloro che non hanno mai smesso di crederci...", per poi preannunciare il ritorno del college football con l'immagine che potete visionare anche voi in calce a questa notizia. SportsCenter, dal canto suo, riferisce che il reboot della serie è stato pensato con le piattaforme di nuova generazione in mente, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X. Non conosciamo la finestra di lancio del nuovo gioco, ma non ci stupiremmo affatto se arrivasse nel corso di quest'anno.

In attesa di scoprire nuove informazioni, continua il successo di Madden NFL 21 negli Stati Uniti d'America. Stando ai dati di NPD, lo sportivo è stato il quarto gioco più venduto del 2020 negli USA, dietro solamente a titoli come Call of Duty: Black Ops: Cold War, Call of Duty: Modern Warfare e Animal Crossing: New Horizons. Di recente, Madden NFL 21 è anche arrivato su Google Stadia.