Neanche Ghost Recon Breakpoint riesce a fermare il dominio di FIFA 20 in UK

FIFA 20 continua a dominare le classifiche di vendita del Regno Unito. È infatti appena stata resa nota la Top 20 della scorsa della settimana, e nemmeno l'uscita di Ghost Recon Breakpoint, che pure era un titolo molto atteso dalla community, è riuscita a scalfire il trono della simulazione calcistica di EA Sports.

Da segnalare un calo abbastanza importante per quanto riguarda The Legend of Zelda: Link's Awakening, che ha venduto circa il 60% di copie in meno rispetto alla scorsa settimana, scendendo dalla seconda alla quinta posizione.

L'altra new entry della settimana è Ghostbusters: The Video Game Remastered, che si è piazzato subito dopo Zelda, in sesta posizione.

A completare il podio, formato da FIFA 20 e Ghost Recon Breakpoint, c'è Borderlands 3, che rimane ancorato alla terza posizione della classifica. Andiamo a vedere nel dettaglio le prime venti posizioni della classifica UK:

FIFA 20 Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Borderlands 3 Gears 5 The Legend of Zelda: Link's Awakening Ghostbusters: The Video Game Remastered Mario Kart 8 Deluxe Sea of Thieves Minecraft: Xbox Edition Forza Horizon 3 Crash Team Racing Nitro-Fueled Grand Theft Auto V Tom Clancy's The Division 2 Call of Duty: Black Ops 4 Minecraft Spyro Reignited Trilogy Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Super Mario Maker 2 Red Dead Redemption 2 Minecraft: PlayStation Edition

Che ne pensate di questa classifica? C'è ualche titolo che meritava una posizione più alta secondo voi?