Near muore suicida: deceduto l'autore dei sistemi di emulazione Super Nintendo

Noto per aver realizzato i migliori sistemi di emulazione dei titoli parte della storia del Super Nintendo, il programmatore noto in rete come "Near" (in precedenza "Byuu") è venuto a mancare.

Noto per aver plasmato programmi quali bsnes, higan e ares, l'autore si è tolto la vita nella giornata di domenica 27 giugno 2021. A generare le prime preoccupazioni sulle sue sorti è stata inizialmente una lunga serie di messaggi apparsi sull'account Twitter di Near. In questi ultimi, il programmatore ripercorreva una vita complessa, costellata da continui episodi di bullismo, persecuzioni e attacchi nei suoi confronti.

In particolare, si legge, la situazione sarebbe peggiorata in seguito al suo diventare oggetto di persecuzione in seno a KiwiFarms, oscura realtà online sulle cui pagine una community tossica si coordina per identificare nuove vittime. Già in passato citata in casi di suicidio, quest'ultima si adopera in azioni di trolling massivo e cyberbullismo, in grado di sfociare talvolta persino in casi di persecuzione nel mondo reale. Estenuato dai continui attacchi, sfociati in una profonda depressione e in costanti attacchi di panico, Near ha infine preso la decisione di togliersi la vita. A darne notizia, riferisce Kotaku, è Hector Martin, noto consulente di sicurezza informatica, che ha condiviso un messaggio da parte di un amico in comune tra lui e Near.



Ricordiamo che in Italia sono attive moltissime associazioni di ascolto, attive nel campo della prevenzione suicidi e che offrono servizi di supporto anche in forma anonima. Tra le tante, possiamo citare Telefono Amico.