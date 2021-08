Necrobarista Final Pour: necromanzia e caffè per la visual novel in stile anime

Tra le nuove produzioni in arrivo su Nintendo Switch ad agosto 2021, hanno trovato spazio molteplici titoli indipendenti, ai quali si aggiunge ora anche Necrobarista: Final Pour.

Peculiare reinterpretazione del genere delle visual novel, l'Indie rievoca l'estetica dell'immaginario anime per proporre un'avventura surreale ambientata a Melbourne, Australia. Qui ha sede il bar The Terminal, luogo d'incontro non solo per i comuni mortali, ma anche per le anime provenienti dell'aldilà. Qui, la giovane Maddy assume il controllo dell'attività, punto d'incontro tra il mondo dei vivi e quello dei defunti.

Tra necromanzia e preparazione di caffè, la protagonista di Necrobarista: Final Pour imparerà presto a conoscere gli animi degli avventori del The Terminal, per un'avventura grafica costellata di scelte. Per garantire una maggiore immedesimazione, il team di sviluppo ha deciso di introdurre nel titolo anche diverse sequenze in cui la prospettiva passa dalla terza alla prima persona, così da esplorare al meglio il mondo in stile anime creato dagli autori.



Necrobarista: Final Pour è ora disponibile nel catalogo digitale di Nintendo Switch, al prezzo di 17,99 euro (al momento scontato del 15%, a 15,29 euro). Per celebrare il debutto su Nintendo eShop, gli sviluppatori hanno pubblicato un trailer dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.