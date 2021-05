Necromunda Hired Gun: l'amicizia tra uomo e mastino nel nuovo frenetico trailer

Necromunda Hired Gun si avvicina al suo debutto in formato digitale il prossimo primo giugno su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. Per questo motivo Focus Home Interactive spinge sempre di più con la pubblicazione di nuovi, spettacolari trailer.

L'ultimo diffuso dalla software house mette nuovamente in mostra l'azione frenetica, sopra le righe e i ritmi indemoniati che caratterizzeranno la produzione sviluppata da Streum On Studio, che promette di imporre il gioco tra i più interessanti FPS usciti negli ultimi anni. Ancora una volta viene lasciato spazio anche a lui, il possente mastino cyborg che rivestirà il ruolo di preziosa spalla del giocatore in combattimento, attaccando i nemici su nostro comando. Il filmato mostra anche alcuni stralci relativi alla personalizzazione delle armi, elemento importante all'interno del gioco in modo così da perfezionare sempre di più il nostro equipaggiamento e prepararci alle sfide sempre più ardue che il gioco ci offrirà. Anche il cane gode di specifici potenziamenti e migliorie che lo renderanno sempre più prestante sul campo di battaglia.

Oltre alla versione digitale, ricordiamo inoltre che l'edizione fisica è prevista per il 30 giugno 2021 su tutte le console Sony e Microsoft. Se volete approfondire eccovi la nostra anteprima di Necromunda Hired Gun. Approfittatene anche per dare uno sguardo alle spaventose ambientazioni di Necromunda Hired Gun.