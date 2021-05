Necromunda Hired Gun in azione: tra armi e cyber mastini, il nuovo gameplay trailer

Manca ormai meno di un mese al debutto del nuovo shooter ambientato nel sempre più vasto universo di Warhammer: 40.000. Per scandire le settimane che ci separano dall'uscita della produzione, il team di sviluppo ha pubblicato un nuovo filmato dedicato a Necromunda Hired Gun.

L'inedito gameplay trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news, introduce il pubblico ad alcune delle ambientazioni di Necromunda: Hired Gun che potrà visitare nei panni del protagonista. Ma non solo, il video presenta infatti anche uno dei più potenti alleati a disposizione dei giocatori, ovvero il cyber-mastino! Tra coltelli, lanciarazzi e pistole gravitazionali, l'arsenale di Necromunda: Hired Gun a disposizione degli appassionati di sparatutto in prima persona sembra essere più che variegato.



Per portare a termine le proprie missioni, i giocatori potranno inoltre fare affidamento su impianti cibernetici, su di un versatile uncino e sulla capacità di correre lungo i muri. Cacciatore di taglia senza scrupoli, il protagonista di Necromunda: Hired Gun dovrà scovare i propri obiettivi tra laboratori chimici e insidiose roccaforti. Con una data di lancio già confermata da Focus Home Interactive, il frenetico sparatutto in prima persona raggiungerà il mercato videoludico il prossimo 1 giugno 2021, con pubblicazione attesa su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.