Necromunda Hired Gun: il cyber mastino morde in un nuovo trailer

Uno degli elementi più interessanti delle meccaniche di Necromunda: Hired Gun è la presenza di un mastino che combatte al fianco del protagonista. L'ultimo, breve trailer diffuso da Focus Home Interactive è incentrato proprio sul brutale quadrupede, che scende in battaglia scagliandosi contro tutti i nemici.

Il possente cane non è solo un utile compagno d'armi, ma può anche essere ampiamente personalizzato con diverse parti cibernetiche volte a renderlo sempre più forte e resistente in combattimento. Sarà possibile impartirgli ordini utilizzando uno specifico giocattolo per cani: il rumore prodotto dall'oggetto scatenerà la furia del mastino, che si scaglierà contro i nostri avversari per sfogare la sua rabbia su di loro. Il suo utilizzo si rivelerà quindi molto utile più varie circostanze, specialmente quando ci ritroveremo circondati da più nemici contemporaneamente e dovremo gestire con attenzione le munizioni che ci rimangono a disposizione.

Ambientato nello stesso universo di Warhammer 40.000, Necromunda Hired Gun uscirà in formato digitale il prossimo 1 giugno su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. Per il 30 giugno è invece prevista l'uscita in formato fisico di tutte le versioni console dell'FPS sviluppato da Streum On Studio. Per approfondire, eccovi la nostra anteprima di Necromunda Hired Gun. Avete visto invece il trailer di Necromunda Hired Gun dedicato alle spaventose ambientazioni?