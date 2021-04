Necromunda Hired Gun: il gameplay del Lanciagrante è un tripudio di esplosioni

Gli sviluppatori di Streum On Studio danno fuoco alle polveri di Necromunda Hired Gun con un video "esplosivo" incentrato sul Lanciagranate, una delle tante armi da impugnare nel nuovo sparatutto ambientato nell'universo di Warhammer 40.000.

Il trailer confezionato dagli autori di Space Hulk Deathwing ci permette di sbirciare tra le pieghe ludiche di questo titolo che vedrà contrapposte delle gang di mercenari in una serie di combattimenti ad alto contenuto di piombo.

Il palcoscenico digitale di questo valzer di proiettili sarà la città formicaio di Warhammer 40.000: oltre al cyber-mastino, gli unici compagni che seguiranno il nostro alter-ego nella sua discesa verso l'oscurità saranno, appunto, le bocche da fuoco del suo arsenale. La battaglia contro i mutanti dei bassifondi della città alveare e i membri della gang avverrà quindi con l'ausilio di pistole, armi automatiche ed equipaggiamenti speciali come il lanciagranate dell'ultimo video. Nel corso dell'avventura avremo anche l'opportunità di potenziare diversi innesti per correre sui muri e saltare i baratri.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del mercenario di Necromunda Hired Gun e vi ricordiamo che il nuovo sparatutto edito da Focus Home Interactive sarà disponibile dal 30 giugno su PC, PS4, Xbox One e una in versione appositamente ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Oltre al video sul Lanciagranate, in calce alla notizia trovate anche delle immagini che mostrano la varietà delle ambientazioni e delle situazioni da vivere nella dimensione sparatutto di Hired Gun.