Necromunda Hired Gun pronto al lancio: la sequenza introduttiva si svela in video

Ambientato nell'universo narrativo di Warhammer 40.000, lo shooter sviluppato da Streum On Studio ed edito da Focus Home Interactive, è ormai in procinto di approdare sul mercato videoludico.

In vista dell'appuntamento con il Day One, il team di sviluppo ha condiviso con il pubblico un ulteriore assaggio del titolo. Tramite il filmato che trovate a disposizione direttamente in apertura a questa news, Streum On Studio ha presentato la sequenza cinematica introduttiva di Necromunda: Hired Gun. Quest'ultima pone le basi per quelle che saranno le atmosfere e i toni della narrazione, pronta a dipanarsi attraverso le meccaniche di gameplay di uno shooter a dir poco dinamico e frenetico.



L'ultimo gameplay trailer di Necromunda: Hired Gun ha in effetti messo in evidenza le meccaniche di wall running che caratterizzeranno il titolo Focus Home Interactive. Ad arricchire il gameplay, lo ricrodiamo, troviamo poi la possibilità di contare sul supporto di un cyber-mastino presente nel mondo di Necromunda: Hired Gun. In chiusura, ricordiamo che l'indie sarà protagonista di un duplice debutto. Il titolo vedrà infatti inizialmente la luce su PC e store digitali console Sony e Microsoft il prossimo martedì 1 giugno. Successivamente, in data 30 giugno, il gioco approderà anche nel mondo retail, con lancio di una versione fisica per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.