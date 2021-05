Necromunda Hired Gun: alla scoperta dell'FPS che sfida DOOM

Passiamo in rassegna tutto quello che sappiamo su Necromunda Hired Gun, un nuovo FPS dinamico e frenetico ambientato nell'universo di Warhammer 40.000 che segue la scia di un gigante degli sparatutto come DOOM e della sua ultima, sensazionale iterazione DOOM Eternal. È in arrivo un nuovo rivale per la serie Bethesda?

Con Hired Gun, gli autori di Space Hulk Deathwing provano infatti a ritagliarsi uno spazio nel cuore e nella mente degli emuli del Doom Slayer catapultandoli in una dimensione piena zeppa di nemici e di creature su cui scaricare fiumi di pallottole.

All'ombra del formicaio di Warhammer 40.000, il compito dell'antieroe di Necromunda è semplice e, al tempo stesso, tremendamente complicato: abbattere le gang di mercenari che infestano i bassifondi della città alveare. Non a caso, gli sviluppatori di Streum On Games accompagneranno il nostro alter-ego con un cyber-mastino assetato di sangue e una pletora di armi potenziabili. I legami con DOOM Eternal e il suo gameplay fluido si fanno più stretti assistendo al particolare sistema di movimento ideato dal team di Streum per consentire al personaggio di correre sui muri e saltare agilmente i baratri di cui è disseminata l'ambientazione.

Se volete saperne di più su questo titolo, il nostro consiglio non può che essere quello di ammirare il video in apertura d'articolo e di leggere il nostro speciale sull'azione sfrenata di Necromunda Hired Gun, in attesa che lo sparatutto veda la luce su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S il prossimo 1 giugno.