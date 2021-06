Necromunda Hired Gun sfida DOOM: come se la cava? Tutti i dettagli nella video recensione!

Un nuovo titolo ambientato nel suggestivo immaginario di Warhammer 40.000 si fa strada sul mercato videoludico, con l'intento di affermarsi nel panorama degli sparatutto in prima persona.

Brutale e frenetico, Necromunda Hired Gun cerca di assimilare nel proprio DNA la lezione impartita da Sua Maestà DOOM, leader indiscusso nel panorama degli shooter in prima persona brutali e frenetici. Sviluppato da Streum On Studio ed edito da Focus Home Interactive, il titolo pone i giocatori nei panni di un mercenario pronto ad imbracciare armi di ogni genere, per contrastare le creature che si annidano nella città formicaio. Tra wall running e rampini, il protagonista di Necromunda Hired Gun non solo è inarrestabile, ma anche affiancato da un compagno d'eccezione: un fidato cyber-mastino!

Il titolo parte da premesse ambiziose, ma quale è stato il risultato finale del processo di sviluppo? Per scoprirlo, il nostro impavido Giuseppe Arace si è calato tra le oscure atmosfere della produzione ed è pronto a raccontarvi l'esito del suo viaggio in una ricca video recensione di Necromunda Hired Gun. Come sempre, trovate il filmato in apertura di news, oppure sul Canale YouTube di Everyeye. In calce, trovate invece il trailer di lancio del gioco.



Ricordiamo che lo shooter vedrà la luce il 1 giugno su PC, mentre per la versione console sarà necessario attendere il 30 giugno.