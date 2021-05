Necromunda Hired Gun: gameplay trailer incentrato sul wall running per l'FPS di Warhammer

Focus Home Interactive e Streum on Studio tornano a mostrare in azione Necromunda Hired Gun, il nuovo first person shooter fantascientifico ambientato nell'universo di Warhammer 40.000.

Il nuovo trailer pubblicato da publisher e sviluppatore è incentrato questa volta sulla funzionalità del wall running, tramite cui potremo correre sui muri, saltare sui baratri e attraversare gli scenari di gioco in modo fluido e rapido, nel mentre continueremo ovviamente a fare a pezzi i nostri avversari sfruttando le potenti bocche da fuoco a nostra disposizione, tra cui non poteva mancare il devestante lanciagranate.

Il compito del nostro protagonista, in Necromunda Hired Gun, sarà quello di liberare la città alveare dall'influenza delle numerose gang che ne hanno preso possesso. A darci manforte durante questa nuova adrenalinica avventura ci sarà un inarrestabile cyber mastino, pronto a mordere con ferocia chiunque provi ad opporsi sul nostro cammino.

Lasciandovi alla visione del trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, vi ricordiamo che Necromunda Hired Gun sarà disponibile a partire dal primo giugno su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One. Se foste curiosi di approfondire ulteriormente lo sparatutto che sembra voler sfidare DOOM Eternal, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Necromunda Hired Gun.