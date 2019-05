Need for Speed 2019 si focalizzerà sullo scontro tra poliziotti e piloti

Nel corso dell'ultima riunione con gli azionisti, i vertici di Electronic Arts hanno delineato i piani della compagnia per la seconda metà del 2019 e preannunciato l'arrivo di un nuovo capitolo di Need for Speed entro la fine dell'anno.

Nel documento mostrato agli azionisti in sede di presentazione degli ultimi risultati finanziari, i dirigenti EA hanno inserito una scheda informativa che illustra il prossimo episodio della saga arcade racing di Need for Speed come un titolo che, nelle ambizioni del colosso videoludico statunitense, sarà in grado di riportare la serie ai fasti di un tempo e "rivitalizzare il franchise focalizzandosi sullo scontro tra i poliziotti e i piloti delle corse illegali su strada".

Il cuore pulsante dell'esperienza di gioco del nuovo NFS, di conseguenza, tornerà ad essere orientato all'eterna lotta tra guardie e ladri o, nello specifico, tra poliziotti di strada e piloti di corse illegali, sulla falsariga dei primi capitoli della serie fino a Most Wanted. Strizzando l'occhio ai fan di lungo corso, Electronic Arts prevede di vendere circa quattro milioni di copie del nuovo NFS 2019 entro la fine dell'attuale anno fiscale, ottenendo così un risultato commerciale in linea con le performance di Need for Speed Payback e dei precedenti episodi.

Maggiori informazioni sul prossimo atto dell'epopea arcade racing di Need for Speed verranno condivise dall'azienda americana durante l'EA Play per l'E3 2019, con una serie di trasmissioni in streaming e annunci tra il 7 e il 9 giugno prossimi in coincidenza con la kermesse videoludica di Los Angeles.