Need For Speed 2019 non verrà mostrato all'E3 2019

Non vedete l'ora di scoprire tutti i dettagli sul nuovo capitolo di Need For Speed? Allora dovrete attendere ancora qualche settimana, poiché il gioco non sarà presente all'E3 2019.

Ad annunciarlo è Dante, il community manager di Electronic Arts, con un lungo post pubblicato sui forum ufficiali. Il team di sviluppo sembra non essere ancora pronto a mostrare il 26° episodio della serie, che proprio nel 2019 festeggia i suoi 25 anni. Nel messaggio si rassicurano poi gli appassionati, specificando che il focus principale del titolo in arrivo continua ad essere la personalizzazione di velocissimi bolidi, mentre da alcuni dettagli trapelati qualche settimana fa su NFS2019 sappiamo che torneranno gli scontri tra piloti clandestini e polizia. Nonostante la presenza dei punti di forza della serie, nel post si fa anche riferimento a qualcosa di completamente nuove, anche se è difficile al momento provare ad indovinare di cosa si tratti.

Per quanto riguarda invece la data d'uscita non si hanno informazioni precise, ma sappiamo con certezza che il titolo arriverà entro l'anno. A questo punto non ci resta altro da fare che attendere il reveal ufficiale del gioco, che con tutta probabilità arriverà in occasione della Gamescom 2019 il prossimo agosto.

Vi ricordiamo inoltre che all'EA Play non ci sarà NFS ma potremo assistere al primo video gameplay di Jedi Fallen Order e all'annuncio ufficiale della Stagione 2 di Apex Legends.