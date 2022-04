Need for Speed 2022: grafica fotorealistica ma con elementi anime, secondo Jeff Grubb

Jeff Grubb torna a parlare del prossimo capitolo della serie di Need for Speed, e dopo aver suggerito che il titolo arriverà a novembre esclusivamente su console next-gen PS5 e Xbox Series X|S, l'insider e giornalista videoludico discute di ambientazione e stile grafico scelto dai ragazzi di Criterion.

Stando a quanto dichiarato nel corso di un recente livestream di Grubb, Need for Speed 2022 presenterà sì una grafica fotorealistica, ma caratterizzata da alcuni "elementi anime" che contribuiranno a rendere più vivace l'impatto visivo generale.

"Sarà fotorealistico, ma in più avrà elementi anime. Sapete quando vedete una pubblicità di un'auto, ma poi volano via le fiamme da cartoni animati e roba del genere? Questo è il tipo di estetica che sembra stiano cercando".

Grubb ha inoltre confermato che il gioco avrà nuovamente Autolog, il social network in-game con cui è possibile accedere ai contenuti multiplayer online del racing arcade, e che le auto saranno personalizzabili in numerosi pezzi di carrozzeria. Infine, l'insider ha dichiarato che il gioco sarà ambientato in una versione fittizia di Chicago, chiamata Lake Shore City. Come al solito vi invitiamo a prendere quanto riportato con estrema cautela nell'attesa che Electronic Arts e Criterion tornino a parlarci del titolo.

Stando alle ulteriori voci diffuse dal leaker Tom Henderson, Codemasters Cheshire sta collaborando allo sviluppo di Need for Speed 2022.