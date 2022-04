Need for Speed 2022: mappa e immagini di gioco trapelano in un leak

Electronic Arts non ha ancora presentato pubblicamente il nuovo capitolo della serie di Need for Speed, ma il titolo di corse automobilistiche arcade è vittima di un leak che potrebbe aver mostrato anticipatamente alcune immagini di gioco.

Le immagini sono state condivise su reddit e provengono dall'insider ynk, solitamente vicino al mondo del franchise. Come potete osservare raggiungendo questo indirizzo, le immagini non presentano una qualità visiva ottimale, tuttavia sono utili per farci una prima idea sull'estensione della mappa e sulla caratterizzazione estetica e di gameplay. Quella che è possibile intravedere in questi scatti dovrebbe essere Lake Shore City, descritta come la versione fittizia di Chicago da Jeff Grubb. Lo stesso insider ha affermato che Need for Speed 2022 avrà una grafica fotorealistica ma con elementi estetici in stile anime.

Naturalmente c'è da tenere in conto che gli scatti trapelati potrebbero rivelarsi dei falsi, e per questo motivo vi invitiamo ad attendere la presentazione ufficiale del gioco da parte di Electronic Arts e Criterion Games, che peraltro non hanno ancora specificato data di lancio e piattaforme di riferimento. Secondo le ultime indiscrezioni, Need for Speed 2022 vedrà la luce a novembre in versione esclusivamente next-gen su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.