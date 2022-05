Need for Speed 2022: novità in arrivo? Tom Henderson cita un Playtest EA a Guildford

Scambiando quattro chiacchiere con i suoi follower su Twitter, il noto leaker Tom Henderson riferisce dell'invio da parte di Electronic Arts di diversi inviti per tester incaricati di provare un gioco in sviluppo a Guildford: si tratta del nuovo capitolo di Need for Speed?

Come sottolineato dai tanti appassionati che stanno commentando il post di Henderson, l'indiscrezione sul Playtest di EA sembra riallacciarsi alla recente notizia della collaborazione tra Criterion e Codemasters per Need for Speed 2022: la sede storica di Criterion Games si trova infatti nella città inglese di Guildford.

Nelle scorse settimane, anche il giornalista e insider Jeff Grubb ha condiviso delle anticipazioni sul prossimo capitolo della serie racing di NFS: il redattore di VentureBeat si è soffermato sulla grafica fotorealistica ma con elementi anime di Need for Speed 2022, con un'estetica "da cartone animato" che si rifletterà sulle gare e sull'intera esperienza ludica offerta dal titolo, ivi comprese le opzioni per customizzare la carrozzeria ed elaborare la meccanica.

A prescindere dall'attendibilità delle anticipazioni fornite da Henderson e Grubb, come sempre vi invitiamo a prendere con le pinze ogni rumor o sedicente leak proveniente da fonti esterne a quelle del team di sviluppo e del publisher.