Need for Speed 2022, è ufficiale: ecco la data e l'ora del Reveal Trailer

L'attesa per il reveal del nuovo Need for Speed sta per terminare. A darne la lieta notizia è la stessa Electronic Arts nel fissare la data e l'ora del video di presentazione ufficiale del nuovo capitolo di questa iconica serie arcade racing.

Il teaser trailer confezionato da EA ci invita ad essere "tra i primi a scoprire quale sarà la prossima evoluzione di Need for Speed! Siate veloci a segnarvi questo appuntamento per assistere finalmente alla presentazione del nuovo videogioco in sviluppo presso i veterani di Criterion Games".

L'annuncio del Reveal Premiere di NFS non fornisce ulteriori dettagli sui contenuti del video e non spiega se si tratterà di un 'semplice' filmato in cinematica o se, al contrario, sarà composto da scene di gameplay propriamente dette. Ad ogni modo, l'evento di presentazione del prossimo capitolo di Need for Speed è fissato per giovedì 6 ottobre alle ore 17:00 italiane.

Solo allora, quindi, scopriremo quanto dei video leak di Need for Speed 2022 emersi in rete in queste settimane corrisponda al vero, esattamente come per le indicazioni offerte dal noto insider Tom Henderson sul rumoreggiato playtest di Need for Speed Unbound che dovrebbe coinvolgere tutti gli appassionati della serie con una 'prova su strada' da svolgersi tanto su PC quanto su console PlayStation e Xbox.