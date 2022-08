È questo Need for Speed 2022? Un video leak lo mostrerebbe in azione

Nel giorno in cui alcuni dubbi rumor vogliono Electronic Arts pronta per essere acquisita da Amazon, la compagnia videoludica americana finisce ancor più al centro dell'attenzione grazie al presunto leak del nuovo Need for Speed.

Dopo una pausa durata tre anni, una delle serie videoludiche più famose di tutti i tempi tornerà nel 2022 con un capitolo nuovo di zecca curato da Criterion Games con l'aiuto di Codemasters. Nonostante la sua pubblicazione sia teoricamente vicina, in ogni caso, il nuovo Need for Speed non si è ancora fatto vedere.

Mentre continuiamo ad attendere informazioni ufficiali, dalla rete emerge una breve clip apparentemente trafugata dai server di Electronic Arts, che stando a colui che l'ha diffusa mostrerebbe il nuovo Need for Speed in azione. Il video, che potete visionare alla fonte, mostra un'automobile blu che va a sbattere contro una struttura architettonica a seguito di un breve volo. Lo schianto viene accompagnato da una distorsione dell'immagine e dall'apparizione di due ali disegnate sotto la vettura. Non pago, il leaker - che afferma di essere in contatto con un dipendente di EA - ha aggiunto anche altre informazioni: nel nuovo Need for Speed mancherebbero all'appello gli eventi drag e drift, mentre dovrebbero essere disponibili lo speedcross (una modalità già presente in Payback) e "un sistema di upgrade delle vetture semplificato per un pubblico giovane". Contenutisticamente parlando, al lancio dovrebbe essere comparabile con Need for Speed Heat. Inoltre, pare che lo studio di sviluppo stia preparando un supporto post-lancio di circa un anno, tuttavia la sua durata dipenderà in larga parte dall'accoglienza della critica e del pubblico.

Chiaramente, nessuna di queste informazioni può essere considerata attendibile, dunque vi consigliamo di prendere tutto con le pinze e attendere una comunicazione da parte di Electronic Arts per sapere esattamente come stanno le cose.