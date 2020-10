Need for Speed, annuncio in arrivo: il sito teaser svela data e ora del reveal

La pubblicazione di indizi su novità a tema Need for Speed ha infine condotto a informazioni più certe in merito alla condivisione di annunci da parte del team di EA.

Dopo aver disseminato allusioni e suggestioni sui canali social dedicati alla serie di Need for Speed, nel pomeriggio di sabato 3 ottobre, Electronic Arts ha infatti compiuto un passo più deciso. Mentre l'account Twitter della saga automobilistica ha condiviso col pubblico un cospicuo numero di intriganti cinguettii, il colosso videoludico ha aperto un sito teaser dedicato ad un annuncio in dirittura di arrivo.

Il portale riporta a chiare lettere il logo di Need for Speed, che appare accompagnato dalla seguente dicitura: "5:10. Come faceva ad andare così veloce? Cinque dieci. "Chiama la Pizzeria di Joe al numero 0800-510-510-510." Deve esserci un modo per sistemare tutto". Nel caso in cui i numeri qui presenti non fossero sufficienti a rendere il 5 ottobre una data sospetta, il sito ha incluso al suo interno anche un conto alla rovescia. Quest'ultimo si concluderà proprio in data lunedì 5 ottobre, alle ore 17:00 del fuso orario italiano.



Al momento, EA non ha offerto indizi su quello che potrebbe essere l'annuncio in arrivo, ma molti dei rumor puntano ad un annuncio di Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Per saperne di più, ad ogni modo, sarà sufficiente attendere ancora un poco!