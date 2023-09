I nuovi Need For Speed e Battlefield sono in sviluppo: Criterion è della partita

Con un comunicato ufficiale Vince Zampella ha dato il benvenuto a Criterion Games tra le fila di EA Entertainment, che assieme ad EA Sports rappresenta una delle due divisioni in cui si è scissa Electronic Arts all'inizio di quest'estate. Contestualmente, ha anche rivelato i progetti ai quali si dedicherà lo studio di sviluppo di Guildford, Inghilterra.

Vince Zampella, curatore designato dei franchise di Apex Legends, Star Wars Jedi, Battlefield e Need For Speed, ha annunciato il trasferimento di Criterion Games da EA Sports ad EA Entertainment. Lo studio inglese parteciperà allo sviluppo del prossimo Battlefield e continuerà ad occuparsi del franchise di Need for Speed, per il quale è in lavorazione un nuovo capitolo. Un duplice compito che non dovrebbe risultare troppo difficile per lo studio di sviluppo di Burnout, dal momento che ha già lavorato sui precedenti episodi di entrambe le serie.

Per quanto riguarda il prossimo Battlefield, Criterion va ad unirsi ai numerosi studi che ci stanno già lavorando, tra cui DICE, Ripple Effect e Ridgeline, l'enorme dispiegamento di forze coordinato da Byron Beede, General Manager del franchise. Allo stato attuale i quattro studi stanno collaborando nella pre-produzione di un Battlefield Universe condiviso. Il nuovo impegno non distoglierà Criterion dal supporto di Battlefield 2042, che proseguirà ininterrotto nel prossimo futuro.

Criterion continuerà a lavorare al franchise di Need for Speed sviluppando un nuovo episodio della serie, come i rumor avevano già rivelato lo scorso mese di luglio. Vince Zampella sta contribuendo in maniera attiva alla creazione di questo nuovo capitolo, il quale avrà il compito di riportare in auge un franchise che da troppi anni non riesce a sfondare per davvero: il recente Need for Speed Unbound non ci ha convinto appieno.

L'altro studio specializzato in giochi di corse, Codemasters, continuerà invece ad operare per EA Sports, sotto la cui etichetta verranno pubblicati EA Sports WRC e la prossima iterazione del videogioco ufficiale di Formula 1.