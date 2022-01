Need for Speed: il nuovo capitolo della serie uscirà a settembre/ottobre 2022?

Oltre ad aver spento le speranze di vedere Dragon Age 4 entro il 2022, Tom Henderson si è espresso su un altro importante titolo facente parte della lineup di Electronic Arts, Need for Speed. Un nuovo capitolo della serie è in via di sviluppo presso gli studi di Criterion Games, ma al momento sappiamo davvero poco sul progetto.

Il capitolo next-gen di Need for Speed, secondo il noto insider, è atteso al lancio entro settembre/ottobre di quest'anno nei piani strategici di Electronic Arts. A quanto pare il processo di sviluppo è stato interrotto da Criterion in quanto la software house è stata chiamata in soccorso da DICE, impegnata nell'ultimare i lavori su Battlefield 2042. Lo studio dovrebbe essere ora tornato a concentrarsi a tempo pieno sul suo nuovo racing game, ed è improbabile che possano esserci ulteriori imprevisti o interruzioni importanti durante i prossimi mesi.

EA ha staccato la spina a diversi capitoli di Need for Speed tra cui Need for Speed Carbon, Need for Speed Undercover, Need for Speed Shift, Need for Speed Shift 2: Unleashed e Need for Speed The Run, rimossi persino dagli store digitali. Il publisher ha evidentemente intenzione di concentrarsi pienamente sul prossimo capitolo, di cui però sappiamo ancora poco.