Need for Speed: Codemasters collabora con Criterion al nuovo gioco della serie

Dopo l'ondata di indiscrezioni e l'avvistamento di un leak che sembra aver mostrato in anticipo sui tempi il nuovo capitolo di Need for Speed, Codemasters Cheshire conferma di essersi affiancata a Criterion Games nello sviluppo del nuovo racing game targato Electronic Arts.

La notizia era già stata anticipata dal solito Tom Henderson, ma la software house autrice di F1 2022 ha ora dato una conferma ufficiale riguardo alla sua collaborazione con Criterion. Sebbene non sia stato distribuito un comunicato pubblico, l'informazione è stata inserita all'interno di un annuncio di lavoro di EA, che si dice alla ricerca di un producer esperto che possa dedicarsi al futuro della serie di Need for Speed.

"Codemasters Cheshire si unirà a Criterion Games per plasmare il futuro di Need for Speed. A partire dal prossimo titolo di Need for Speed, estendendosi poi a iniziative rivolte al futuro, Codemasters Cheshire lavorerà con Criterion sull'esecuzione creativa, tecnica e sulle funzionalità al servizio della visione delineata nella strategia Need for Speed", questo è quanto leggiamo sul profilo Linkedin di Pete Johnson, senior recruiter del publisher statunitense.

Al momento il nuovo episodio della serie rimane privo di una data di lancio, anche se Jeff Grubb ha suggerito che assisteremo al ritorno di Need for Speed a novembre su PS5 e Xbox Series X.