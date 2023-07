Need For Speed, Criterion al lavoro su un nuovo capitolo? Sì, secondo i rumor

Con l'uscita dell'ultimo capitolo di Need For Speed, l'utenza e la critica specializzata sono rimasti in parte scottati dal poco mordente del progetto che avrebbe dovuto rilanciare a tutta velocità il brand automobilistico di EA, come accennatovi nella recensione di Need For Speed Unbound: un gioco con tanto stile e poca sostanza.

Ciò nonostante, i lavori dalle retrovie non si fermano e potrebbe essere in arrivo una nuova iterazione di Need For Speed: a suggerirlo è il recente annuncio di lavoro apparso in rete, dal quale sembrerebbe che il titolo sia in una fase di sviluppo già avviata. "Da oltre vent'anni, Criterion Games intrattiene milioni di giocatori in tutto il mondo con titoli pluripremiati. Siamo un team rinomato per la nostra esperienza e la nostra passione nell'offrire una sensazione di gioco fenomanale, una qualità audiovisiva AAA, l'innovazione tecnica e la capacità di superare i limiti per creare narrazioni coinvolgenti".

Questo è quanto dichiarato dalla software house in apertura all'annuncio di lavoro nel quale viene aggiunto: "Con una storia orgogliosa di lavoro su franchise molto amati come Battlefield, Star Wars Battlefront e Burnout, ora stiamo sfidando le convenzioni del genere racing per portare il franchise di Need For Speed a un livello superiore". Tale affermazione lascia spazio a poche interpretazioni: la ricerca di un World Artist - figura richiesta nell'annuncio di lavoro di Criterion - sarebbe da ricollegare ad un prossimo progetto di Need For Speed. Che la software house si avvicini ad abbandonare il supporto a Need For Speed Unbound dopo l'arrivo dell'update gratis e del DLC di cinque dollari per rivelare i collezionabili?