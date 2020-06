Need for Speed: Criterion al lavoro sul nuovo gioco, in arrivo il Cross Play per NFS Heat

Electronic Arts ha annunciato una serie di novità per il franchise Need for Speed, a partire dal supporto Cross Play per Need for Speed Heat, episodio della serie pubblicato lo scorso mese di novembre su PC, PS4 e Xbox One.

Dal 9 giugno Need for Speed Heat diventerà ufficialmente il primo gioco Electronic Arts con supporto Cross Play permettendo ai possessori delle versioni PS4, PC e Xbox One di giocare tra loro senza alcuna barriera e senza limitazione. Il Cross-Play debutterà come parte di un corposo aggiornamento gratuito che segnerà la fine del supporto post lancio per Need for Speed Heat, gioco che dal 16 giugno entrerà a far parte del vault EA Access e EA Origin Access.

EA conferma poi l'arrivo su Steam di Need for Speed (2016) e Need for Speed Rivals, inoltre il publisher fa sapere che all'evento EA Play del 19 giugno ci saranno altri annunci su Need for Speed e Steam. Nel frattempo, Criterion è al lavoro sul nuovo Need for Speed gioco della serie con l'obiettivo di dare vita ad un racing game di alta qualità dallo stile unico. Probabilmente ne sapremo di più la prossima settimana, al momento Electronic Arts non ha diffuso infatti ulteriori dettagli in merito.