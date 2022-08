Il nuovo Need for Speed è stato rinviato ma esce sempre nel 2022? Parla Grubb

Lo sapete che c'è un Need for Speed in uscita quest'anno? È facile dimenticarsene, dal momento che Electronic Arts non lo ha ancora presentato ufficialmente, tuttavia a meno di stravolgimenti la serie dovrebbe ritornare entro la fine del 2022 dopo tre anni di pausa - l'ultimo episodio, Heat, risale infatti al 2019.

Con Electronic Arts in silenzio e una Gamescom passata senza novità di sorta, a parlare è Jeff Grubb, giornalista e insider che da diverso tempo afferma di avere delle informazioni sul progetto. All'indomani del leak del nuovo Need for Speed (una breve clip che mostra il volo di un'auto), Grubb è tornato alla carica per rassicurare i fan in attesa di informazioni.

Secondo l'insider l'uscita del nuovo Need for Speed sarebbe ancora attesa nel corso del 2022, nonostante il silenzio prolungato di Electronic Arts e, soprattutto, un rinvio interno di circa un mese. Alla luce di ciò, se ipotizzassimo una finestra di lancio originaria nel mese di novembre (come tutti gli episodi più recenti della serie), allora il nuovo gioco potrebbe vedere la luce a dicembre 2022.

Come al solito, vi invitiamo a prendere informazioni del genere con le pinze, dal momento che sono tutto fuorché ufficiali. Recentemente si è espresso in merito anche Tom Henderson, secondo il quale i piani originari di EA prevedevano un reveal nel mese di luglio, prima di essere rinviato. I test interni, in ogni caso, sarebbero in corso da un bel po' di tempo, e non vediamo l'ora di scoprire qualcosa di davvero concreto.