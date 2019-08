Need For Speed Heat annunciato ufficialmente con trailer e data di uscita!

Electronic Arts è lieta di presentare Need For Speed Heat, il nuovo capitolo della celebre serie racing game arcade in arrivo il prossimo 8 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Vediamo il trailer di annuncio ufficiale del gioco: lo trovate in cima alla notizia.

Negli ultimi giorni le voci di corridoio sull'esistenza di Need For Speed Heat si erano fatto sempre più insistenti. Se ieri erano comparse le prime immagini e il presunto logo ufficiale del gioco, nella mattinata di oggi era trapelate addirittura le prime informazioni riguardanti il gameplay e i contenuti.

Alla fine, pochi minuti fa è arrivato l'annuncio ufficiale di Electronic Arts: Need For Speed Heat esiste davvero, ed è previsto in uscita il prossimo 8 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. La notizia è arrivata con il primo trailer ufficiale del gioco che potete gustarvi in cima alla notizia.

"Corri di giorno e rischia tutto di notte in Need for Speed Heat, uno spericolato street racer dove i limiti della legge svaniscono al tramonto. Di giorno, Palm City ospita lo Speedhunter Showdown, una manifestazione autorizzata dove correre e vincere per personalizzare e migliorare le tue auto ad alte prestazioni. Di notte, scarica l'adrenalina e migliora la tua reputazione nelle corse clandestine, per avere accesso a gare più importanti e ricambi esclusivi. Ma fai attenzione: gli sbirri ti guardano e non tutti giocano pulito." si legge nella descrizione ufficiale di Need For Speed Heat fornita da Electronic Arts, confermando dunque la presenza del ciclo giorno-notte all'interno del gioco.

Cosa ne pensate di queste prime informazioni ufficiali? Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sul nuovo capitolo di Need For Speed, vi lasciamo alla visione del trailer ufficiale.