Need for Speed Heat: in arrivo microtransazioni 'salvatempo' e supporto ai volanti

Nonostante Electronic Arts sia stata categorica fin dall'inizio nell'escludere le loot box da Need for Speed Heat, non ha mai nascosto la volontà di aggiungere le microtransazioni. Il momento sta per giungere, dal momento che il loro ingresso è previsto con la pubblicazione della patch del prossimo 28 gennaio.

Le microtransazioni in questione faranno parte della categoria "salva-tempo", e permetteranno ai giocatori che decideranno di farne uso di sbloccare determinati elementi in maniera molto più rapida. Grazie ad esse, ad esempio, potranno far apparire fin da subito tutti i collezionabili, le attività e le stazioni di servizio sulla mappa, o rendere accessibili tutti i rifugi sparsi nel mondo di gioco (ad eccezione di uno legato alla storia) immediatamente. Chiaramente, i collezionabili dovranno ancora essere raccolti giocando, ma in questo modo la loro posizione sarà perfettamente nota.

In aggiunta a ciò, il prossimo aggiornamento di Need for Speed Heat introdurrà il supporto ai volanti, grande assente al lancio. Ghost Games non ha avuto modo di testare tutte le periferiche in commercio, ma assicura la compatibilità con le seguenti:

Thrustmaster T300RS

Thrustmaster TX

Thrustmaster T150

Thrustmaster TMX

Logitech G29

Logitech G920

Fanatec CSL Elite Racing Wheel

Il titolo, ricordiamo, è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la recensione di Need for Speed Heat.