Need for Speed Heat in azione: ecco dodici minuti di gameplay in 4K

In occasione dell'edizione 2019 della Fiera di Colonia, il team di Electronic Arts ha scelto di alzare il sipario sul prossimo capitolo della serie Need for Speed.

In trasferta presso la Gamescom, il team di Everyeye ha avuto modo di provare una Demo di Need for Speed: Heat, avendo così l'opportunità di dare un primo sguardo a questa nuova produzione. Su queste pagine, il nostro Francesco Fossetti ha avuto modo di parlarvi approfonditamente delle sue prime impressioni sul titolo, all'interno del suo ricco provato di Need for Speed Heat. Ora, vi proponiamo una nuova occasione per scoprire le caratteristiche del gioco. Durante la nostra prova alla Fiera di Colonia, abbiamo avuto infatti modo di registrare una sessione di gameplay in 4K di circa dodici minuti, che ora vi proponiamo direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo dunque una buona visione!



Cogliamo l'occasione per ricordarvi che il primo trailer di Need for Speed Heat mostrato da Electronic Arts ci ha comunicato piattaforme di lancio e data di pubblicazione del gioco. Il nuovo capitolo della serie automobilistica si prepara dunque a sfrecciare su PC e console a partire dall'autunno di quest'anno. Need for Speed: Heat arriverà infatti su PC, Playstation 4 ed Xbox One il prossimo 8 novembre.