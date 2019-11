Need for Speed Heat in azione: due ore di gameplay in compagnia di Francesco Fossetti

Con la data di pubblicazione del gioco ormai prossima, il nostro Francesco Fossetti ha offerto un primo assaggio del prossimo capitolo della serie automobilistica targata Electronic Arts.

Sul Canale Twitch di Everyeye, il nuovo Need for Speed Heat è stato dunque protagonista di una corposa sessione di gameplay, durante la quale è stato possibile approfondire alcune delle caratteristiche del titolo. Se vi siete persi la diretta e desiderate ulteriori informazioni sul gioco, non preoccupatevi: direttamente in apertura a questa news potete trovare la replica integrale della live! Vi lasciamo dunque in compagnia di Francesco Fossetti, pronto ad accompagnarvi alla scoperta delle strade di Palm City. Vi auguriamo una piacevole visione!

In vista del debutto del titolo sul mercato, Electronic Arts ed il team di Ghost Games hanno già reso disponibile il coinvolgente trailer di lancio di Need for Speed Heat. Ricordiamo inoltre che il nuovo capitolo della serie includerà un'alternanza tra giorno e notte, con il ciclo diurno che comporterà alcune variazioni nelle meccaniche di gameplay. In chiusura, vi ricordiamo che Need for Speed Heat è ormai pronto a sfrecciare a tutta velocità su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il gioco approderà infatti sulle piattaforme supportate nel corso della giornata di domani, venerdì 8 novembre.