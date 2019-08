Need for Speed Heat: il ciclo giorno/notte influenzerà la colonna sonora e le radio ingame

Nel corso della Gamescom 2019, il direttore creativo di Ghost Games, Riley Cooper, ha scambiato quattro chiacchiere con la redazione di VG247.com per discutere di una funzionalità di Need for Speed Heat sfuggita agli osservatori della fiera tedesca, ossia la natura "dinamica" dei brani trasmessi dalle radio ingame.

Stando a Cooper, infatti, "le radio offriranno un'atmosfera più rilassata durante il giorno, a meno che tu non stia correndo, e un'atmosfera più tesa e pericolosa di notte". La colonna sonora di NFS Heat sarà perciò influenzata dal ciclo dinamico giorno/notte di Palm City e, secondo quanto illustrato dal dirigente di Ghost Games, "avrà influenze diverse, dall'elettronica all'urban, e un'ampia selezione di brani moderni".

L'uscita di Need for Speed Heat è prevista per l'8 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Sin da adesso, comunque, gli appassionati della serie racing di EA possono scaricare gratuitamente sul proprio smartphone iOS o Android l'applicazione NFS Heat Studio per avere un assaggio del poliedrico sistema per la personalizzazione dei bolidi di Heat.

Per un ulteriore approfondimento sul racing game a mondo aperto di Electronic Arts, vi consigliamo di ammirare il primo video di gioco trasmesso durante l'Opening Night Live della Gamescom e, qualora non l'aveste ancora letta, la nostra prova di Need for Speed Heat dalla GC 2019 a firma di Francesco Fossetti.