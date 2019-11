Need for Speed Heat: le differenze di gameplay nel ciclo giorno/notte in mezz'ora di video

Il canale YouTube ufficiale di PlayStation ci regala una nuova video dimostrazione di Need for Speed Heat incentrata sulle primissime attività della Carriera e, soprattutto, sul differente approccio al gameplay che sperimenteremo sfrecciando di giorno e di notte sulle strade di Palm City.

Illustrato dagli autori svedesi in occasione del gameplay reveal di NFS Heat dalla Gamescom, il ciclo dinamico giorno/notte sarà la base su cui andrà a poggiarsi l'intera impalcatura di gioco e contenutistica del nuovo racing game a mondo aperto di Electronic Arts.

Le attività a cui parteciperemo di giorno, infatti, ci permetteranno di acquisire il denaro virtuale necessario a sbloccare le personalizzazioni estetiche dell'Editor di Livree e le componenti per elaborare le auto in nostro possesso. Le sfide notturne, viceversa, si focalizzeranno sulle acrobazie e sulle attività illegali che compiremo per aumentare il nostro moltiplicatore di Heat e riuscire, così facendo, a migliorare la reputazione e accedere agli eventi più avanzati.

Vi lasciamo perciò all'ultimo video di gioco di Need for Speed Heat e vi ricordiamo che la nuova fatica digitale in salsa arcade di Ghost Games approderà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 8 novembre. I vertici di EA confidano nel successo commerciale di NFS Heat al punto tale da prevederne la vendita di 3 o 4 milioni di copie entro questo anno fiscale: in attesa di scoprire se tali stime saranno rispettate, vi rimandiamo alla lettura del nostro ultimo speciale su Need for Speed Heat realizzato da Francesco Fossetti durante la Gamescom 2019 di Colonia.