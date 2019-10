Need For Speed Heat: ecco le dimensioni del gioco su PS4, Xbox One e PC

Nel corso del mese di ottobre, è giunto l'annuncio ufficiale che Need for Speed Heat è entrato in fase Gold: il nuovo capitolo della serie automobilistica è dunque ormai prossimo all'approdo sul mercato videoludico.

I giocatori potranno sfrecciare lungo le strade del titolo a partire dal prossimo venerdì 8 novembre, su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Con la data di pubblicazione del gioco ormai piuttosto imminente, sono stati condivisi con il pubblico i requisiti minimi e raccomandati per Need for Speed su PC. Per quanto riguarda la spazio richiesto su disco, questi ultimi indicano il valore di 50 GB. Per quanto riguarda invece le versioni console del gioco, segnaliamo i seguenti dettagli:

Versione PlayStation 4 : la pagina dedicata al gioco presente su PlayStation Store indica come richiesto uno spazio di 35 GB ;

: la pagina dedicata al gioco presente su PlayStation Store indica come richiesto uno spazio di ; Versione Xbox One: la pagina dedicata presente su Microsoft Store quantifica in 23,97 GB le dimensioni approssimative del titolo;

Il titolo realizzato dagli sviluppatori diteletrasporterà i giocatori nel mondo di Palm City, ponendoli nei panni di un ambizioso pilota. Per maggiori dettagli sul nuovo racing game di, segnaliamo ai lettori che sulle pagine di Everyeye è disponibile un ricco provato di Need for Speed Heat , realizzato dal nostro Francesco Fossetti in occasione dell'edizione 2019 della Gamescom di Colonia.