Need for Speed Heat: EA si aspetta vendite per 3 o 4 milioni di copie

Electronic Arts ha rivelato agli azionisti di aspettarsi un discreto successo dal prossimo episodio di Need for Speed: secondo quanto dichiarato dal CEO Andrew Wilson, la compagnia si aspetta di distribuire circa 3 o 4 milioni di unità di Need for Speed Heat.

Wilson fa sapere "Need for Speed Heat include il meglio dei precedenti episodi del franchise unendo le corse stradali di giorno con le gare clandestine e condendo il tutto con avanzate opzioni di personalizzazione", aspetti che secondo il publisher riusciranno a far tornare il brand ai piani alti delle classifiche dopo i risultati non eccelsi di Need for Speed (2015) e Need for Speed Payback.

Need for Speed Heat sarà disponibile dal prossimo 8 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, al momento non è chiaro se l'edizione Windows arriverà anche su Steam come accadrà per Star Wars Jedi Fallen Order, in arrivo la settimana successiva e più precisamente il 15 novembre.

Ben più alte invece le previsioni di vendita di Star Wars Jedi Fallen Order, in questo caso si parla di vendite pari a sei milioni di copie entro la fine dell'anno fiscale in corso, ovvero entro il 31 marzo 2020. Riuscirà il gioco a raggiungere l'obiettivo prefissato?