Need for Speed Heat entra nel Vault di EA Access e Origin Access Basic

Nel corso dell'evento EA Play Live 2020, i vertici del colosso videoludico statunitense hanno confermato che Need for Speed Heat, l'ultimo capitolo di questa iconica serie arcade racing, entra ufficialmente nel Vault dei giochi "gratis" per gli abbonati a EA Access e Origin Access Basic.

In maniera del tutto analoga all'ingresso di PVZ La Battaglia di Neighborville su EA Access, anche stavolta gli iscritti al servizio possono scaricare su PC, PlayStation 4 o Xbox One la versione completa del titolo e accedere a tutti i contenuti della versione originaria, ivi comprese le lobby multiplayer e le attività della campagna principale.

Come illustrato dal buon Francesco Fossetti nella nostra recensione di Need for Speed Heat, il lavoro svolto da Ghost Games per svecchiare le formule ludiche della saga racing è stato apprezzabile (specie nel sistema di tuning e nelle modifiche estetiche), ma è risultato essere fuori fuoco per quanto concerne il modello di guida, la grandezza dello scenario e la varietà di modalità accessibili, soprattutto alla luce dell'elevato tenore qualitativo raggiunto dalle produzioni concorrenti (Forza Horizon 4 su tutte).

A chi ci segue, ricordiamo infine che il debutto di EA Access su Steam è vicino, come ribadito dalla stessa azienda americana in coincidenza dell'ultimo show digitale che ha mostrato, tra le altre cose, il primo video di FIFA 21 per confermarne l'arrivo anche su PlayStation 5 e Xbox Series X a fine anno, insieme al lancio delle console nextgen di Sony e Microsoft.