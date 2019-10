Need for Speed Heat è entrato in fase Gold, pubblicati due nuovi video

Ben Walke di EA DICE, attualmente producer di Need for Speed Heat, ha annunciato su Twitter che lo sviluppo del gioco è terminato, il nuovo NFS è entrato in Gold, fase che precede la distribuzione nei negozi (fisici e digitali) prevists per novembre.

Per l'occasione il game director ha anche pubblicato due brevi clip, una dedicata in particolar modo al comparto musicale che svela alcune delle tracce audio di Need for Speed Heat. Il nuovo episodio della serie Electronic Arts segna il ritorno in grande stile del franchise dopo un periodo di assenza dovuta alle scarse performance degli ultimi capitoli della saga, accolti tiepidamente dal pubblico e non premiati dal successo commerciale.

Con Need for Speed Heat il publisher vuole riportare il brand agli antichi splendori puntando su corse frenetiche e sugli aspetti legati alla personalizzazione delle vetture. Presenti anche caratteristiche social, ciclo giorno/notte e un parco auto capace di conquistare tutti gli appassionati del genere.

Need for Speed Heat arriverà l'8 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, la Companion App Heat Studio è già disponibile per il download gratis su iPhone e smartphone Android e può essere già utilizzata per personalizzare il proprio bolide prima di scendere in pista.