Need for Speed Heat alla Gamescom: ecco il primo video gameplay dall'Opening Night Live

Durante l'Opening Night Live che apre ufficialmente la Gamescom 2019, Electronic Arts ha mostrato delle scene di gioco inedite di Need for Speed Heat.

Il prossimo capitolo che celebrerà il venticinquesimo anniversario della serie racing di Need for Speed ci porterà a Palm City per partecipare allo Speedhunter Showdown, una manifestazione autorizzata in cui fare sfoggio delle proprie capacità alla guida sfrecciando sulle autostrade di questa vibrante metropoli ricca di eventi e di luoghi da esplorare.

Il trailer di debutto del gameplay di NFS Heat ci permette di intuire gli sforzi profusi da EA per fare breccia nel cuore degli appassionati attraverso un modello di guida adrenalinico, tante modalità a cui accedere, un ricco multiplayer e una grande personalizzazione del proprio pilota digitale e del suo bolide.

La commercializzazione di Need for Speed Heat (e della sua Collector's Edition) è prevista per l'8 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Sin da ora, però, è possibile familiarizzare con il sistema di customizzazione del titolo scaricando la companion app NFS Heat Studio per sistemi iOS e Android. Cosa ne pensate delle scene di gioco di NFS Heat? Fatecelo sapere con un commento.