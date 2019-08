Need for Speed Heat: gare e inseguimenti nel nuovo video gameplay 4K

Se siete curiosi di vedere il nuovissimo Need for Speed Heat in movimento, allora non dovete assolutamente perdervi questo video gameplay dalla GamesCom 2019, il quale ci mostra un paio di gare e un frenetico inseguimento.

Il filmato, rigorosamente in 4K, mette in evidenza la bontà grafica del titolo, che darà modo ai giocatori di personalizzare ogni singolo dettaglio del proprio veicolo e del suo pilota. Come accennato sopra, inoltre, è possibile vedere nel filmato due diversi duelli in giro per la città (uno di giorno e uno di notte) che terminano con una velocissima fuga dalla polizia, che alla fine riesce ad avere la meglio sul protagonista.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che i bolidi di Need for Speed Heat inizieranno a sfrecciare a partire dal prossimo 8 novembre 2019 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (in esclusiva sul client EA Origin).

Sapevate che non ci saranno loot box in Need for Speed Heat? Gli sviluppatori hanno però annunciato che il titolo riceverà diversi contenuti aggiuntivi a pagamento. Nelle ultime ore è poi stato pubblicato un altro video dedicato interamente alla personalizzazione di Need For Speed Heat, di cui è già disponibile un'app gratuita per cellulari che permette di iniziare a creare il proprio mezzo.