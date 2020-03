Need for Speed Heat: Mercato Nero, nuove sfide, ricompense e auto con l'update di marzo

A dispetto del ritorno della serie di Need for Speed nelle mani di Ghost Games, gli sviluppatori di NFS Heat lanciano un nuovo aggiornamento che amplia l'offerta ludica e contenutistica del racing game a mondo aperto di Electronic Arts.

L'update di marzo di Need for Speed Heat, scaricabile gratuitamente da chi possiede già il gioco su PC, PS4 e Xbox One, vedrà l'ingresso nel mondo di gioco di Raziel, un rivenditore illegale di auto che, con le sue consegne al Mercato Nero, darà modo agli utenti di acquisire delle auto nuove di zecca e di partecipare ad attività inedite.

Le sfide offerte da Raziel garantiranno l'accesso a ricambi per la personalizzazione estetica della propria auto, oltre a dei completi per il personaggio e a degli effetti adatti al tema del proprio bolide (come le luci sottoscocca). L'auto gratuita del Mercato Nero è ottenibile raggiungendo il livello di Reputazione 20, mentre per ritirare le auto a pagamento bisognerà raggiungere il livello REP 30.

Tra le auto aggiunte con l'aggiornamento di marzo di NFS Heat, troviamo la Aston Martin DB11 Volante del 2018 e la McLaren F1 del 1993. Già che ci siamo, vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento su Need for Speed Heat con tanti trucchi per dominare le strade di Palm City.