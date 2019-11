Need for Speed Heat è il miglior NFS di questa generazione nella prima settimana

Ghost Games ha pubblicato recentemente un Tweet per ringraziare la community che ha reso Need for Speed Heat il miglior gioco della serie di questa generazione per quanto riguarda le vendite e il numero di utenti attivi al lancio.

Need for Speed Heat ha dunque performato meglio dei suoi predecessori nella prima settimana superando Need for Speed Rivals, Need for Speed No Limits, Need for Speed Payback e il reboot del 2015, intitolato semplicemente Need for Speed.

Su Everyeye.it trovate la recensione di Need for Speed Heat a cura di Francesco Fossetti: "Need for Speed Heat è un racing open world che vuole far pace con i fan della saga dopo l'inciampo di Payback. Per raggiungere il suo scopo lavora alla grande sul sistema di tuning e di modifiche estetiche, guardando con interesse ai capitoli storici dell'epoca PS2, e sfoggia un setting che assomiglia da vicino a quello di Burnout Paradise. L'operazione, tuttavia, può dirsi riuscita solo a metà: Heat perde il confronto con altri mostri sacri del genere usciti di recente, che propongono modelli di guida più soddisfacenti, mappe più ampie ed una maggior varietà di competizioni."