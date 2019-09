Need for Speed Heat: il modello di guida sarà realistico? Ne discute Ghost Games

Di ritorno dalla Gamescom 2019, gli sviluppatori di Ghost Games si rimettono al lavoro per illustrare le sfide affrontate nel dare forma a Need For Speed Heat e al suo modello di guida che, a detta degli autori svedesi, sarà in grado di offrire un'esperienza racing divertente e, nei limiti del possibile, realistica.

Dalle pagine del sito ufficiale di NFS, gli autori di Ghost Games ci spiegano che "l'approccio arcade della serie di Need for Speed è sempre stato accolto molto bene da gran parte del nostro pubblico, ma savolta abbiamo voluto movimentare un po' le cose per consentire agli appassionati di allestire e modificare le proprie auto in modo più dettagliato e autentico. Tutto ciò consentirà a ciascun veicolo di avere una sua configurazione di guida asimmetrica e 'non ottimale', in modo tale che sia divertente da guidare. Ad esempio, potrete montare un motore estremamente potente pur mantenendo pneumatici di serie, e lo noterete nel modello di guida".

Grazie alla libertà di scelta offerta agli utenti nell'allestimento del proprio bolide, riferiscono gli sviluppatori svedesi, "tutti potranno sperimentare un modello di guida più profondo anche nelle configurazioni stock, che i giocatori più esperti potrebbero trovare troppo facili o 'arcade'. Con NFS Heat andremo così verso una gestione più realistica nel grip o nel drift, a seconda dello stile di gioco preferito. Tali cambiamenti consentiranno ai giocatori più esperti e dedicati di essere in grado di guidare l'auto dei propri sogni, modificarla per farla aderire ai propri gusti e lanciarsi all'inseguimento degli avversari per stracciare chi, magari, decide di accontentarsi delle elaborazioni stock".

Per scoprire fino a che punto si spingeranno gli autori della sussidiaria svedese di Electronic Arts con il realismo del modello di guida di Need for Speed Heat, non ci resta che attendere fino all'8 novembre per partire alla volta di Palm City con il lancio del nuovo racing game di EA su PC, PS4 e Xbox One. Nel frattempo, su queste pagine potete sempre ammirare il nostro video gameplay 4K dalla Gamescom.