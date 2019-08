Need for Speed Heat non arriverà su Nintendo Switch

I rapporti tra Electronic Arts e Nintendo hanno avuto diversi alti e bassi nel corso degli anni, nonostante alcune recenti aperture che hanno fatto sì che il publisher portasse diversi titoli della sua scuderia su Nintendo Switch.

Purtroppo però non sembra che sarà il caso di Need for Speed Heat, l'ultimo capitolo della celebre serie di corse underground di EA. Il titolo infatti è stato annunciato per PlayStation 4, Xbox One e PC, il che avrebbe dovuto già far suonare un campanello d'allarme per i possessori di Nintendo Switch, ed ora l'assenza del gioco dalla piattaforma ibrida della Grande N è stata confermata da Kevin Johnson, Community Engagement Specialist del publisher.

"Grazie per la domanda, al momento non abbiamo piani per far uscire Need For Speed Heat su altre piattaforme diverse da quelle che abbiamo già annunciato", ha risposto Johnson a precisa domanda.

Niente da fare insomma per chi sperava di godersi le adrenaliniche corse illegali del titolo di EA su Nintendo Switch. Che ne pensate della decisione?

Need for Speed Heat sarà disponibile a partire dall'8 novembre. Nell'attesa potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Need for Speed Heat e allo sguardo più approfondito che abbiamo potuto dare a Need for Speed Heat alla Gamescom 2019.