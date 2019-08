Need For Speed Heat non avrà Loot Box ma riceverà dei DLC

Dopo l'Need For Speed Heat, Electronic Arts ha precisato che il gioco non avrà nessun tipo di Loot Box (casse premio), allontanandosi così dal modello di microtransazioni visto in Need For Speed Payback. Il gioco riceverà comunque dei DLC dopo l'uscita.

"In Need For Speed Heat non ci saranno Loot Box e non ce ne saranno in futuro" ha dichiarato il community manager di Electronic Arts Ben "F8RGE" Walke durante una sessione di Q&A ospitata sul subReddit di Need For Speed, confermando così che il nuovo capitolo della serie non riceverà nessun tipo di casse premio.

Need For Speed Heat si allontanerà dal modello di microtransazioni visto in Payback, dove i giocatori potevano acquisire nuovi upgrade per le auto acquistando le casse premio, con ricompense puramente casuali. Un politica che non era piaciuta ai giocatori, e che Electronic Arts ha deciso di rimuovere dal nuovo capitolo della serie in arrivo su PS4, Xbox One e PC l'8 novembre.

Tuttavia, il titolo riceverà comunque un supporto post-lancio grazie all'arrivo dei DLC, che il publisher non mancherà di pubblicare dopo il debutto del gioco. Siete contenti della rimozione delle Loot Box?

Intanto ricordiamo che nella giornata di oggi sono arrivati nuovi dettagli su Need For Speed Heat, con maggiori informazioni sul parco auto, sulle sfide e sul grado di personalizzazione concesso ai giocatori.