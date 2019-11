Need for Speed Heat: nuove immagini ingame tra bolidi, meteo dinamico e... razzi Saturn V!

Dopo averci fatto divorare l'asfalto digitale di Palm City con il nuovo video gameplay di Need for Speed Heat, gli autori di Ghost Games ci mostrano delle immagini 4K incentrate sulla bontà del comparto grafico e sulla varietà di bolidi che piloteremo nel loro prossimo arcade racing a mondo aperto.

La nuova galleria immagini ritrae infatti le auto che potremo elaborare, potenziare e personalizzare nel corso della Carriera attingendo al ricco campionario di componenti sbloccate partecipando alle attività ingame e utilizzando l'Editor di Livree di NFS Heat.

Sempre attraverso questi scatti ci viene offerto un piccolo assaggio del sistema deputato a gestire il meteo dinamico di Palm City sia nelle sessioni di gioco diurne che nelle funamboliche sfide tra piloti e poliziotti nelle gare in notturna. Quanto alle aree della città che faranno da sfondo alle nostre peripezie alla guida dei bolidi del nuovo Need for Speed, è interessante notare il gigantesco razzo Saturn V "parcheggiato" sulla rampa di lancio del centro spaziale di questa fittizia metropoli statunitense ispirata a Miami.

In calce all'articolo trovate la nuova galleria immagini e il link al sito dove potete ammirarne le versioni alla risoluzione originaria. L'uscita di Need for Speed Heat è prevista per l'8 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Potete farvi un'idea più precisa su grafica, contenuti e storia dell'ultimo titolo di Electronic Arts e Ghost Games ammirando il video gameplay di NFS Heat che trovate sulle nostre pagine e recuperando la nostra prova di Need for Speed Heat.