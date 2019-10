Need for Speed Heat: nuovi chiarimenti su Always Online, Cross-Play e volanti supportati

Lo sviluppatore capo di Ghost Games, Yoni Rabinowitz, ha provato a fare chiarezza su alcuni aspetti essenziali dell'esperienza ludica di Need for Speed Heat, ossia sulla necessità o meno di essere Always Online, sulla possibilità di utilizzare il Cross-Play e sulla compatibilità con i principali volanti in commercio.

Dalle colonne di Ulvespill, Rabinowitz ha confermato la volontà della sussidiaria svedese di Electronic Arts di non ricorrere all'Always Online in NFS Heat dichiarando che "offriamo un'esperienza multiplayer a mondo aperto molto stratificata e crediamo efficace, in cui puoi scegliere se gareggiare per conto tuo o di lanciarti in sfide all'interno di server composti da 16 giocatori. Ma il gioco non richiede la connessione obbligatoria alla rete, puoi giocare tranquillamente da solo ed essere disconnesso. Certo, abbiamo un sistema che ti permette di competere con gli altri utenti attraverso una serie di sfide specifiche, ma non sei obbligato a seguirle".

Per quanto riguarda la possibilità di sfrecciare per le strade di Palm City utilizzando il proprio volante preferito, l'autore di Ghost Games purtroppo spiega che "al momento non prevediamo alcun tipo di supporto per i volanti, non al lancio almeno". Decisamente più criptiche sono infine le dichiarazioni riguardanti il Cross-Play, sia come funzionalità disponibile al lancio che come caratteristica che sarà implementata solo a commercializzazione avvenuta: a tal proposito, infatti, Rabinowitz preferisce non sbilanciarsi e limitarsi ad affermare che "a questo punto non possiamo condividere nessuna informazione sul Cross-Play". Che sia una funzionalità su cui Ghost Games ha appena cominciato a lavorare per implementarla su PC e console dopo la recente apertura di Sony al Cross-Play?

L'uscita di Need for Speed Heat è previsto per l'8 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Sulle pagine di Everyeye.it trovate un interessante speciale a firma di Francesco Fossetti dedicato alla nostra prova di Need for Speed Heat dalla Gamescom.