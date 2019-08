Need for Speed Heat sfreccia a tutto gas nella Video Anteprima Gamescom

La macchina promozionale di Electronic Arts dedicata al prossimo capitolo di NFS che celebrerà il venticinquesimo anniversario della serie si è messa ufficialmente in moto durante la Gamescom 2019 con il primo gameplay di Need for Speed Heat, il prossimo atto di questa iconica saga racing.

Grazie al gameplay reveal ammirato durante l'Opening Night Live e alle diverse video dimostrazioni 4K a cui abbiamo potuto assistere e partecipare tra gli stand di Electronic Arts, siamo finalmente riusciti a toccare con mano il lavoro svolto da Ghost Games e la passione profusa in questo progetto dai suoi ideatori.

Seppur con qualche sbavatura ludica di troppo e con una direzione artistica piuttosto equivoca, la prova di NFS Heat dalla Gamescom confezionata da Francesco Fossetti ci restituisce l'immagine di un progetto che, al netto delle molte imprecisioni ravvisate nella demo della fiera di Colonia, si candida ad essere uno dei principali successi della stagione videoludica autunnale, specie per quanto concerne il genere dei giochi di guida a mondo aperto.

Oltre alla già citata anteprima dalla GC 2019, vi invitiamo perciò ad ammirare la nostra Video Anteprima di Need for Speed Heat nell'attesa che si faccia l'8 novembre per poter divorare l'asfalto digitale di Palm City assieme a tutti coloro che si cimenteranno con le sfide del prossimo racing di EA su PC, PlayStation 4 e Xbox One.