Need for Speed Heat: svelati i contenuti della Collector's Edition

Dopo i leak emersi nei giorni scorsi, Electronic Arts ha ufficialmente tolto i veli a Need for Speed Heat, nuovo capitolo della longeva serie di corse automobilistiche arcade.

Dopo averci permesso di ammirare il titolo in azione con il reveal trailer, EA ha ora svelato i dettagli riguardanti la Collector's Edition di Need for Speed Heat. Questa edizione speciale del titolo corsistico vi garantità l'ottenimento di un modellino automobilistico altamente curato, ma anche di un notebook A5 e altri bonus che vi andiamo a riportare di seguito:

Die-cast Hero Car

Steelbook Case

A5 Notebook

4x Magneti NFS Heat

7X Sticker NFS Heat

Premium NFS Cardboard Box

Il prodotto viene venduto esclusivamente presso la catena britannica GAME, che prezza la Collector's Edition a 99 sterline (circa 107 euro al cambio attuale). Al momento non è chiaro se l'edizione speciale arriverà direttamente su territorio italiano, o se invece rimarrà necessaria l'importazione dal Regno Unito.

Grazie alle prime informazioni svelate sul gioco, scopriamo che Need for Speed Heat sarà un gioco dal doppio volto: di giorno prenderemo parte allo Speedhunter Showdown, una manifestazione autorizzata dove correre e vincere per personalizzare e migliorare le tue auto ad alte prestazioni, mentre di notte potremo scatenarci nelle tanto amate corse clandestine dove potremo aumentare la nostra reputazione e ottenere dei ricambi esclusivi per i nostri bolidi.

Need for Speed Heat sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dall'8 novembre.