Need for Speed Heat svelato da un rivenditore austriaco?

Vista la decisione di non rivelare il nuovo Need for Speed all'E3 2019, è chiaro che Electronic Arts aveva in mente altri piani per il gioco, che potrebbero però essere stati svelati da un rivenditore austriaco. Si tratta di Gameware, che ha già aperto i preordini per Need for Speed Heat.

Dovrebbe dunque essere questo il nome del gioco, che a questo punto potrebbe essere svelato da EA alla Gamescom, al via il 20 Agosto quest'anno, quindi tra esattamente tre settimane. Il retailer non ha inserito una data d'uscita sulla pagina del prodotto (si vocifera comunque una release entro il 2019), ma ha usato un'immagine promo di Need for Speed No Limits come cover art placeholder del gioco.

Per il momento si tratta di tutto quello che sappiamo sul nuovo Need for Speed, anche se è bene ricordare che si tratta di informazioni non confermate. La palla passa ora in mano a EA che a questo punto potrebbe aspettare la manifestazione di Colonia per mostrare il primo trailer ufficiale del gioco.

Cosa vi attendete da questo Need for Speed Heat, ammesso che il titolo definitivo del gioco resti quello? Per approfondire, sul nostro sito trovate la recensione di Need For Speed PayBack, ad oggi l'ultimo capitolo del titolo EA.