Need for Speed Heat: il trailer di lancio ci porta per le strade di Palm City

Le alte sfere di Electronic Arts e gli sviluppatori di Ghost Games si preparano al lancio di Need for Speed Heat pubblicando un adrenalinico video in cinematica incentrato, naturalmente, sui bolidi del loro ambizioso arcade racing a mondo aperto.

Il capitolo che cadrà nel venticinquesimo anniversario della serie di NFS ci porterà a Palm City per farci indossare i panni di uno dei partecipanti della Speedhunter Showdown, una manifestazione autorizzata in cui poter cimentarsi in sfide ad alto contenuto di ottani.

Come sottolineato dalle scene immortalate nel video di lancio, il progetto verterà sul dualismo ludico tra le competizioni diurne e le gare in notturna: le prime serviranno ad acquisire il denaro con cui personalizzare e potenziare la propria auto dei sogni attraverso un potente editor di livree, mentre le seconde ci permetteranno di ottenere i punti esperienza necessari a guadagnare punti esperienza con cui scalare le classifiche, a patto di riuscire a sfuggire alle pattuglie della polizia. Il gioco, insomma, sarà fortemente influenzato dal ciclo giorno notte, oltreché da un modello di guida che, pur senza essere realistico, promette di fare felici gli appassionati del genere.

L'uscita di Need for Speed Heat è prevista per l'8 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Se desiderate ingannare l'attesa per il lancio dell'ultima fatica digitale di Ghost Games ed EA, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima di Need for Speed Heat e vi ricordiamo che su sistemi iOS e Android è disponibile l'app NFS Heat Studio che permette di personalizzare il proprio bolide preferito in vista della commercializzazione del titolo.